Водію присудили максимальний штраф за керування автомобілем у нетверезому стані

Коломийський міськрайонний суд конфіскував «Жигулі» у водія, якого втретє за рік поліцейські затримали за керування у нетверезому стані. Крім цього чоловік сплатить максимальний штраф у розмірі 51 тис. грн та 454 грн судового збору, попри те, що чоловік вже був оштрафований на 20,4 тис. грн. Постанову суд виніс без участі водія, бо він на судове засідання не з'явився.

Першим про постанову коломийського суду повідомив Курс. Як йдеться у матеріалах справи, 21 серпня 2021 року близько 15:40 в селі Турка по вул. Лесі Українки водій керував автомобілем «ВАЗ-21063» з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Поліцейські зафіксували, що водій мав запах алкоголю з рота, у нього тремтіли руки та говорив з порушенням мови. Від проходження медичного огляду для визначення стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки за допомогою приладу «Drager» чи у лікарні водій відмовився.

«Суд встановив, що відповідно до двох постанов Коломийського міськрайонного суду від 2 березня та 6 травня 2021 року водія було визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 130 КУпАП, відповідно до яких на нього накладено штрафи у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20,4 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки», – зазначено у постанові суду.

Дослідивши матеріали справи, суддя Віктор Васильковський постановив визнати водія винним за керування автомобілем у нетверезому стані та накласти на нього штраф у розмірі 51 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на десять років та з конфіскацією автомобіля. Також чоловік сплатить 454 грн судового збору. Постанову суд виніс без участі водія, бо чоловік на судове засідання не з'явився.