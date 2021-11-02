У результаті ДТП 34-річний чоловік помер у лікарні

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з житловим будинком в селі Задністрянське неподалік Бурштина громади загинув 34-річний пасажир. За версією поліції, 29-річна водійка Mazda 6 не впоралась з керуванням через що в'їхала в огорожу і врізалась у житловий будинок.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталась близько опівночі у вівторок, 2 листопада.

«Поліцейські встановили, що 29-річна водійка, мешканка Бурштинської ТГ, керуючи автомобілем Mazda 6, рухаючись автодорогою сполученням Н-09 «Мукачево-Львів», не обрала безпечної швидкості руху, не впоралась з керуванням, виїхала на узбіччя дороги, а відтак заїхала в огорожу і врізалась у житловий будинок. У результаті ДТП 34-річний пасажир, мешканець Бурштина, від отриманих травм помер у лікувальному закладі, а водійка отримала тяжкі тілесні ушкодження. У житловому будинку ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні прес-служби поліції в Івано-Франківській області.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.