ДТП сталось у селі Новошин Калуського на автодорозі Р-21 «Долина-Хуст»

У селі Новошин за 14 км від Долини внаслідок зіткнення ВАЗ–2105 із фурою DAF постраждали шестеро людей. Це 46-річний водій та пасажири ВАЗ-2105, серед яких є й двоє дітей – 6 та 8 років. Усіх їх госпіталізували до лікарні.

Як повідомила прес-служба ДСНС України в Івано-Франківській області, аварія сталася близько 14:25 неділі, 31 жовтня. «Рятувальники надали домедичну допомогу постраждалим, а також від’єднали клеми АКБ в легковому автомобілі. В результаті ДТП травмувалося 6 осіб, в тому числі двоє дітей, яких госпіталізовано в лікувальний заклад», — йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС України в Івано-Франківській області.

Серед пасажирів автівки були 29 і 41-річна жінка, 31-річний чоловік та двоє дітей 6 та 8 років.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області факт ДТП підтвердили, детальну інформацію про аварію пообіцяли надати згодом.