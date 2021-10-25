У селі Назавизів, що поруч з Надвірною під час розмови з поліцейським 63-річному чоловіку стало погано і до приїзду медиків він помер. Автомобіль чоловіка зупинили через підозру у причетності до збуту вогнепальної зброї, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

За інформацією поліції, подія сталася у понеділок, 25 жовтня, близько 13:00 години у Надвірнянському районі. Кримінальне провадження, в рамках якого перевіряли причетність чоловіка до збуту вогнепальної зброї, поліція розслідує з вересня 2020 року.

«У рамках розслідування цього кримінального провадження працівники поліції зупинили в селі Назавизів Надвірнянського району автомобіль «ВАЗ 2114». Поліцейські перевіряли причетність 63-річного мешканця Надвірнянщини, водія автівки, до збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Під час спілкування з інспекторами чоловікові стало погано», — йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Працівники поліції відразу ж почали надавати водієві першу домедичну допомогу та викликали «швидку». За декілька хвилин на місце прибули медичні працівники, які констатувати смерть чоловіка.