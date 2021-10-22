Зловмисницям вдалося заволодіти близько 420 тис. грн потерпілих

У Івано-Франківську затримали двох шахрайок 23 та 38 років, які обдурювали літніх мешканців області. Жінки розповідали про грошову реформу та пропонували обміняти купюри, які вийшли з обігу. Зловмисницям вдалося заволодіти близько 420 тис. грн потерпілих. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі, повідомила у п'ятницю, 22 жовтня, прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Як повідомила поліція, жінок затримали у четвер, 21 жовтня, на одній з вулиць Івано-Франківська після чергового злочину.

«Мешканки Дніпропетровської області 23 та 38 років у червні приїхали на Івано-Франківщину з метою скоєння кримінальних правопорушень. За цей період вони вчинили 11 кримінальних правопорушень. Майже в усіх випадках потерпілі – люди похилого віку. Зловмисниці приходили до помешкань заявників, представлялися працівниками соціальних служб і розповідали про грошову реформу. Відтак пропонували обміняти гривні та іноземну валюту, які нібито вилучені з обігу, на нові. Після обміну потерпілі з’ясовували, що замість грошей їм давали сувеніри», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

В шести випадках затримані вкрали з помешкань потерпілих золоті вироби та гроші. За час злочинної діяльності зловмисниці заволоділи близько 420 тис. грн потерпілих.