Поліцейський продавав марихуану з жовтня по листопад 2020 року

Івано-Франківський міський суд виніс вирок поліцейському, який продавав таксисту марихуану. Йому присудили позбавлення волі на три роки з конфіскацією майна. Поліцейський у скоєному розкаявся та пояснив, що йому бракувало грошей через хворобу його матері та батьків дружини.

Першою про вирок суду повідомила Галичина, у вироку вказано, що у жовтні-листопаді 2020 року обвинувачений постачав канабіс таксисту.

4 жовтня 2021 року між прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури та обвинуваченим Віктором Павликівським в присутності його захисника П’ятківського Р.С. укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачений беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, щиро розкаявся, при цьому сторони угоди узгодили покарання за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки з конфіскацією майна.

«Підсудний пояснив, що у березні – квітні 2020 року стрімко погіршилося його матеріальне становище внаслідок захворювання матері, а також батьків жінки, з якою проживає 11 років у фактичних шлюбних відносинах та виховують двох неповнолітніх дітей. Зарплати поліцейського не вистачало, підпрацьовував у м.Івано-Франківськ на будівництві, щоб вистачало на проживання, лікування та вирішення житлового питання. Повертаючись з Івано-Франківська, познайомився з таксистом, який питав про придбання марихуани. Наприкінці серпня 2020 на сміттєвому полігоні у м.Тлумачі побачив кілька рослин канабісу, зірвав їх і залишив висихати. Коли цей таксист вкотре запитав його про канабіс, висушену рослинну масу привіз йому в м. Івано-Франківськ і віддав йому, а таксист дав йому за це гроші. Попередньо про гроші не домовлялися, скільки коштів отримав – не пам`ятає. Аналогічно у листопаді 2020 ще раз привіз висушений канабіс в Івано-Франківськ та передав його цій особі, отримавши грошові кошти. Тоді його й затримали працівники правоохоронних органів», – йдеться у вироку суду.

Суддя івано-франківського суду Олеся Зеленко визнала Віктора Павликівського винуватим та призначила йому покарання позбавлення волі на строк три роки з конфіскацією майна. Строк попереднього ув`язнення з 24.11.2020 до 22.01.2021 підсудному зарахують у строк відбуття покарання з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.