Ігор Росипайло очолює управління Держпраці Івано-Франківської області з 2015 року.

У Івано-Франківську під час отримання хабаря затримали начальника управління Держпраці Івано-Франківської області. Про затримання посадовця у середу, 20 жовтня, повідомила тернопільська прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво у цій справі. У повідомленні прокуратури не вказано, про яку область ідеться, однак, за інформацією ZAXID.NET, затриманим є Ігор Росипайло, який із 2015 року очолює управління Держпраці в Івано-Франківській області. За версією слідства, посадовець вимагав гроші за підписання посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці.

За інформацією прокуратури, начальник управління Держпраці отримав понад 67 тис. грн неправомірної вигоди від представника товариства.

«За версією слідства, посадовець вимагав від представника товариства, що проводить відповідне навчання з питань охорони праці, неправомірну вигоду за створення комісій, проведення процесу навчання та перевірки знань з питань охорони праці й підписання ним відповідних посвідчень про здачу навчального матеріалу», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

На початку вересня чиновник через посередника одержав частину неправомірної вигоди - 28,5 тис. грн, за підписані ним 114 посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці.

У вівторок, 19 жовтня, посадовець отримав решту суми – 39 тис. грн за 147 посвідчень. Після одержання неправомірної вигоди, чиновник був затриманий. Вирішується питання про повідомлення особі про підозру, відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу.

За інформацією львівського управління ДБР, підприємець у якого вимагав хабар начальник управління Державної служби з питань праці в Івано-Франківській області, організовував для своїх працівників спеціальне навчання з питань охорони праці. Він звернувся до начальника Управління Держпраці з проханням відповідно до законодавства скликати комісію для перевірки якості навчання та видачі спеціальних посвідчень.

Однак посадовець заявив, що зробить це лише за винагороду в розрахунку 250 гривень за одне посвідчення. Під час обшуків в адміністративних будівлях управління Держпраці в Івано-Франківській області вилучені гроші, документи та інші речові докази.

Попередня кваліфікація правопорушення: вимагання та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

У 2019 році справу, у якій фігурувало управління Держпраці Івано-Франківської області розглядав місцевий суд. Йшлося про те, що інспектори управління оштрафувало місцеву будівельну фірму на 3723 гривні, замість передбачених законом 1 005 210 гривень.