Керівнику Івано-Франківського відділу кіберполіції загрожує до 10 років позбавлення волі

Керівника Івано-Франківського відділу Департаменту кіберполіції підозрюють у вимаганні та отриманні хабара. Попередньо у квітні були затримані двоє його підлеглих – старший інспектор та інспектор відділу протидії кіберзлочинності під час отримання хабаря у сумі 150 тисяч гривень, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Слідчі Територіального управління ДБР Львова за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру керівнику Івано-Франківського відділу Департаменту кіберполіції.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про підполковника Івано-Франківського відділу Департаменту кіберполіції.

«На початку квітня двох його підлеглих – старшого інспектора та інспектора відділу протидії кіберзлочинності – затримали під час отримання хабаря у сумі 150 тисяч гривень. Поліцейські здійснювали оперативний супровід у справі про викрадення кібершахраями 900 тисяч гривень з банківського рахунку громадянина. Вони пообіцяли потерпілому повернути усі кошти, але за умови, що той дасть їм за це 150 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні прес-служби ДБР.

Як встановили слідчі ДБР, керівник відділу організовував повернення коштів потерпілому і схиляв через підлеглих до хабаря саме керівник відділу.

Передача коштів відбувалася в будівлі відділу Кіберполіції. Поліцейські наказали потерпілому покласти гроші у смітник. Під час обшуку кошти знайшли і вилучили.

Керівника відділу підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.