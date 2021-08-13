Кіберполіція повідомила, що викрила 41-річну працівницю одного з київських університетів на виманюванні грошей під час онлайн-знайомства. Жінка знайомилася зі своїми жертвами в інтернеті й видавала себе за багатого іноземця. В однієї зі своїх жертв вона видурила 600 тис. грн.

Як повідомила кіберполіція у п’ятницю, 13 серпня, 41-річна жінка працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Фото одного з них вона використовувала у злочинних цілях. Шахрайка створила профіль на сайті знайомств і близько року листувалася з потерпілою, видаючи себе за чоловіка-іноземця.

«Цей “чоловік”, за легендою зловмисниці, надіслав потерпілій посилку зі злитками золота, однак на митниці на дороговартісний подарунок нібито наклали арешт. Для сплати штрафу фігурантка переконала потерпілу взяти кредит на 600 тисяч гривень та перерахувати на підконтрольний зловмисниці рахунок», – розповіли суть афери поліцейські.

За місцем проживання та місцем реєстрації правопорушниці правоохоронці провели обшуки та вилучили докази причетності до злочинної діяльності. Працівниці університету інкримінують шахрайство, однак підозру їй ще не оголосили. У разі, якщо вину жінки доведе суд, їй загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.