Кіберполіція викрила 25-річну шахрайку зі Львова, яка продавала через сторінку в Facebook одяг, якого насправді в неї не було. Жінці уже повідомили про підозру у шахрайстві за 9 випадками привласнення грошей клієнтів.

Про випадок шахрайства повідомили у п’ятницю, 13 серпня, у Нацполіції Львівщини. Як встановили правоохоронці, 25-річна львів’янка створила у Facebook сторінку, де розміщувала оголошення про продаж одягу та взуття за низькими цінами. При цьому цих товарів у неї у наявності не було і продавати їх вона не мала наміру. Клієнти скидали жінці гроші на картку, після чого вона не виходила на зв'язок.

Поліцейські задокументували 9 фактів привласнення шахрайкою коштів клієнтів за одяг та взуття, які вони так і не отримали. Вартість купленого одягу коливалась від 450 до 1300 гривень.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) ККУ. Зараз у цій справі триває слідство.