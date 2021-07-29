Кожен фальшивий тест коштував 800-900 грн

У Львові поліція викрила групу осіб, які видавали фальшиві довідки про відсутність Covid-19. Документи були необхідні людям для виїзду за кордон. Їх продавали без проведення меддосліджень за певну суму.

«До оборудок із фальшивими довідками виявилася причетна група осіб, серед яких – працівники однієї з медичних установ та певних туристичних фірм. Заради власного незаконного прибутку змовники налагодили схему виготовлення та збуту довідок із висновком «тест негативний», без проведення будь-яких лабораторних досліджень», – повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України.

За попередніми висновками слідства, спільники встигли виготовити майже 2 тис. фальшивих ПЛР-тестів. За кожен замовники платили 800-900 гривень.

Підозру оголосили двом чоловікам віком 23 та 36 років, а також 21-річній львів’янці. За ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут чи використання) фігурантам загрожує позбавлення волі до п’яти років.