У Львові викрили шахраїв, які продавали фальшиві ПЛР-тести для виїзду за кордон
Троє осіб встигли підробити близько 2000 довідок
У Львові поліція викрила групу осіб, які видавали фальшиві довідки про відсутність Covid-19. Документи були необхідні людям для виїзду за кордон. Їх продавали без проведення меддосліджень за певну суму.
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«До оборудок із фальшивими довідками виявилася причетна група осіб, серед яких – працівники однієї з медичних установ та певних туристичних фірм. Заради власного незаконного прибутку змовники налагодили схему виготовлення та збуту довідок із висновком «тест негативний», без проведення будь-яких лабораторних досліджень», – повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України.
За попередніми висновками слідства, спільники встигли виготовити майже 2 тис. фальшивих ПЛР-тестів. За кожен замовники платили 800-900 гривень.
Підозру оголосили двом чоловікам віком 23 та 36 років, а також 21-річній львів’янці. За ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут чи використання) фігурантам загрожує позбавлення волі до п’яти років.