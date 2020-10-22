З початку епідемії коронавірусу в Україні уже викрили кілька випадків продажу фальшивих результатів ПЛР-тестів на Covid-19. Такі довідки, перш за все, потрібні тим, хто планує поїздку за кордон і не хоче проходити двотижневу самоізоляцію. Або ж, наприклад, для людей, які повернулись з країн «червоної зони» додому і не мають бажання відбувати 14 днів на карантині.

Редакції ZAXID.NET вдалося викрити шахрайство на ПЛР-тестуваннях у Львові. Розповідаємо про те, як насправді просто можна отримати підроблений результат тесту на коронавірус з печаткою державної лабораторії.

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Нещодавно один з читачів повідомив редакцію ZAXID.NET про те, що у Львові за 400 грн можна придбати підроблений результат ПЛР-тестування на коронавірус із негативним результатом. Продажем таких довідок нібито займається 31-річна львів’янка Марта Макар. Заплативши гроші цій жінці, можна отримати результат з печаткою та підписом медика, щоб без проблем перетнути кордон.

Журналістка ZAXID.NET Катерина Родак вирішила перевірити цю інформацію, спробувавши придбати підроблений негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19 на вигадане ім’я і прізвище.

...Зателефонувавши Марті Макар, я представилась Катериною Мельник і поцікавилась, чи можна отримати негативний результат тесту на коронавірус для виїзду за кордон. За легендою, Катерина Мельник мала разом із друзями 19 жовтня виїхати машиною в Хорватію. За правилами цієї країни, для іноземців є лише 48 годин, щоб перетнути кордон з негативним результатом ПЛР-тесту.

12 жовтня

Телефонну слухавку підняла молода жінка. На питання про можливість отримати ПЛР тесту, Марта Макар одразу відповіла, що Хорватія – складний напрямок, адже необхідно переїхати кордон з Угорщиною, де зараз великі черги. Однак у допомозі не відмовила:

– А на яке вам число треба?

– Будемо виїжджати або в неділю на понеділок вночі (19 жовтня) або в понеділок зранку.

– Зараз на Хорватію… не знаю з тими кордонами. Бо там буває таке, що по сутці стоять. Зараз на Хорватію майже ніхто не їздить, але в мене чоловік там працює, тому знаю… А яка година має бути, точніше не знаєте?

– Ми плануємо виїжджати о 4-5 ранку. Мабуть, скоріше о 4:00.

– Значить, о 4:00. Просто нам треба точний час проставити.

Під час першої розмови Марта Макар попросила надіслати їй фото закордонного паспорта. Також вона повідомила, що вартість результату тесту – 900 грн. Уже потім вона пояснила вищу ціну тим, що результат нібито видається як терміновий.

31-річна Марта Макар продає негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус (фото з Viber)

Надіславши Марті Макар намальований у фотошопі скан паспорту умовної Катерини Мельник, я зателефонувала їй ще раз. Довідка ж коштує немало і потрібно було переконатись, що вона дійсно буде мати правдоподібний вигляд. Під час розмови ми домовились, що на результаті ПЛР-тесту буде вказана майбутня дата – 18 жовтня, саму довідку можна буде забрати раніше.

– Яким чином ця довідка буде виглядати? Там буде печатка?

– Ну вам ж дали мій номер, хтось же уже проїжджав [кордон] з такими довідками.

– Ну так, але я все одно хвилююсь.

– Буде мокра печатка, варіант – як з лікарні.

– Добре. А де можна буде її забрати?

– Район перехрестя Стрийська-Наукова. Я вас наберу, будуть готові завтра десь о 17:00, дивлячись, коли мені їх привезуть…Довідку можемо зробити за 18 жовтня, найпізніше 12:00 годиною. Я думаю, то буде найбільш підходяще і правдоподібне.

Марта Макар кілька разів турботливо попередила мене про можливі черги на угорському кордоні.

13 жовтня

Наступного вечора, 13 жовтня, Марта Макар повідомила, що довідка вже готова. У розмові вона обмовилась, що фальшивий результат ПЛР-тесту її чоловік забирав в районі Рясного. Так стало зрозуміло, що жінка лише продає несправжні документи, виготовляє їх хтось інший. Домовились з Мартою забрати довідку наступного дня на парковці біля «Ігроленду» на вул. Стрийській.

14 жовтня

Чоловік Марти Макар зустрівся зі мною на паркінгу біля «Ігроленду». Він не представився, одразу віддав фальшивий результат ПЛР-тесту та забрав зароблені 900 гривень.

На документі була мокра печатка Інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету, підпис директора цього інституту Бориса Кузьмінова та працівниці лабораторії інституту Анни Шульган. Вказана дата і час відбору біологічного матеріалу Судячи з результату: 18 жовтня, 07:06. Ідеально, щоб встигнути в’їхати у Хорватію вчасно. Якби ситуація була справжня, то можна було б пакувати валізи і планувати гарну відпустку.

Фальшивий результат ПЛР-тесту за 900 грн

15 жовтня

Я вирішила перевірити, чи знають у Інституті епідеміології та гігієни Львівського медуніверситету про фальшиві довідки. Зателефонували у лабораторію інституту епідеміології та гігієни і, представившись Катериною Мельник, пояснила, що загубила результат тесту, але маю його фото, і поцікавилась чи можна його видати ще раз, грунтуючись на вказаному номері дослідження.

«У нас немає результату №19402. І не може бути, бо в нас лише 8000-ні номери пішли. Ви точно в нас здавали?», – відреагувала на мій дзвінок працівниця лабораторії.

За особистими даними Катерини Мельник, звісно, також результатів не знайшли. З одного боку, це ніби показує, що працівники лабораторії не причетні до підробки документів, бо довідка занадто неправдоподібна. А з іншого боку – той, хто підробляє такі довідки, і не потребував аж такої глибокої достовірності фальшивок, щоб вносити їхні номери в реальну базу даних. Іноземні прикордонники лише дивляться на дату, слово negative та печатку на документі. Справжня довідка чи ні – ніхто не перевіряє.

19 жовтня

ZAXID.NET звернувся до директора Інституту епідеміології та гігієни Бориса Кузьмінова, адже саме його підпис стоїть на результаті ПЛР-тесту Катерини Мельник. Кузьмінов каже, що підпис на документі – підроблений. Він також розповів, що сам вигляд документу суттєво відрізняється від оригінальних довідок.

«Ну це, безмовно, не наш документ. Якщо результат надрукований державною мовою, як у цьому випадку, то в шапці не має бути англійської мови. Якщо результат негативний, то ми його не виділяємо жирним шрифтом. Це не мій підпис на документі. І ще подивіться, дата видачі результату – 18 жовтня, це неділя, а у вихідні дні ми взагалі не працюємо. Це підробка, при чому дуже неякісна підробка», – заявив Кузьмінов.

Борис Кузьмінов підтвердив, що вказана на довідці виконавиця дослідження Анна Шульган справді працює в інституті, однак, за його словами, вона не підписує результати досліджень.

На фальшивому результаті ПЛР-тесту вказано, що заклад, який нібито направив пробу Катерини Мельник у лабораторію, це перша міська лікарня ім. Князя Лева. За словами Кузьмінова, лабораторія інституту епідеміології та гігієни не співпрацює із цією лікарнею. «Ми працюємо лише з обласною інфекційною лікарнею, військово-медичною службою, а також з платними клініками», – пояснив директор інституту.

Головна лікарка 1 міської лікарні Джаваіра Джафарова також підтвердила ZAXID.NET, що лікарня ніколи не співпрацювала з лабораторією інституту епідеміології та гігієни і не направляла туди біоматеріали пацієнтів. Про підроблення результатів ПЛР-тестувань у Львові, за словами лікарки, вона чує вперше. «Вперше таке чую. Ми відправляємо наші результати тільки у центральну науково-дослідну лабораторію», – зазначила головна лікарка.

Невже підробити результат ПЛР-тестувань справді так просто?

Нещодавно з’явилась інформація про виготовлення підроблених результатів ПЛР-тестувань на Закарпатті. Там шахраї підробляли печатку місцевої приватної клініки, але настільки неякісно, що людей з цими документами вертали назад в Україну. Покупці таких довідок висловили обурення приватній клініці, а та, своєю чергою, звернулась у поліцію.

Директор львівської лабораторії інституту епідеміології та гігієни Борис Кузьмінов ж заявив, що до нього ніхто ніколи не звертався з інформацією про підроблені результати ПЛР-тестувань. Він заявив, що насправді підробити результат досліджень лабораторії не складно, бо він складається за офіційним зразком МОЗ, який досить є доволі простим.

«Існує медична форма, затверджена наказом міністерства. При бажанні перевірити, чи здавався цей тест і чи справді видавався результат – можна подзвонити в установу, яка видавала результат і спитати, чи справді у цей день видався такий документ. Було б добре, якби існувала спільна база даних з результатами досліджень і якби до неї мали доступ прикордонники та інші структури», – каже Кузьмінов.

За словами Кузьмінова, платний тест у лабораторії інституту коштує 1000 грн. Результати клієнти отримують протягом 24 годин. Таким чином, купуючи фальшивий результат, ви можете зекономити лише 100 грн. Хоча, вочевидь, клієнти замовляють такі довідки не для економії грошей, а для гарантованого негативного результату.

Навряд чи випадок із лабораторією інституту епідеміології і гігієни у Львові – єдиний. Підробити негативні результати ПЛР-тестів для виїзду за кордон справді не важко, бо прикордонники, тим більше іноземні, не мають можливості перевірити їхню достовірність. Виготовити печатку за зразком і підробити підписи – теж не потребує особливих навичок.

ZAXID.NET готовий надати правоохоронцям усі необхідні матеріали для викриття кримінального провадження за описане в матеріалі шахрайство.