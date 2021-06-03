У Львові викрили фірму, яка масово підробляла тести на коронавірус
За місяць вони фальсифікували до 200 негативних ПЛР-тестів
У Львові викрили фірму, яка масово видавала фальшиві результати ПЛР-тестів з негативним результатом на коронавірус. Фірма займається оформленням документів для виїзду за кордон, зокрема, візами для українців, що їдуть на роботу в інші країни. Як додаткову послугу працівники пропонували клієнтам вже готові ПЛР-тести.
За інформацією СБУ, таку схему налагодили ще від початку пандемії у 2020 році, за місяць виробляли до 200 фальшивих тестів.
«Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 грн, залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче)», – зазначено у повідомленні СБУ Львівщини.
У прокуратурі додали, що слідчі провели шість обшуків в офісах та автомобілях працівників, під час яких вилучили чорнові записи, підроблені довідки з тестуванням на Covid-19, офіційну документацію, підроблені печатки.
«Фальшиві довідки використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону та для уникнення 14-денної самоізоляції після повернення в Україну», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
На власника фірми ФОП відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.190 ККУ, за що передбачено позбавлення волі від 3 до 8 років.