Крім хабара, офіцеру інкримінують перевищення влади, вчинене в умовах особливого періоду

На Івано-Франківщині затримали підполковника, який отримав 1,3 тис. доларів хабара за сприяння в ухиленні від призову на строкову військову службу. Наразі правоохоронці вирішують питання повідомлення підозри, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади, повідомила у середу, 18 серпня, Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону

Затримання офіцера відбулося 17 серпня за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

«Затримано т.в.о. військового комісара одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Прикарпаття на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, а також перевищенні військовою службовою особою влади, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 426-1 КК України)», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, офіцер вимагав та отримав 1,3 тис. доларів хабара за сприяння призовнику в ухиленні від призову на строкову військову службу в Збройні Сили України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення підполковнику про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.