Булер з ліцею №12 знаходиться на обліку важковиховуваних дітей

Івано-Франківський суд оштрафував матір 12-річного учня ліцею №12 за булінг щодо однокласника. Жінка має сплатити 850 грн штрафу та 454 грн судових витрат. Під час судового засідання матір учня заявила, що її син булінгу не вчиняв і звинуватила у провокаціях його однокласників.

Як йдеться у матеріалах справи, про факт булінгу у вересні 2021 року заявив батько 11-річного учня ліцею №12. За словами чоловіка цькування відбуваються систематично і тривають вже три роки. «Є багато потерпілих дітей. З даного приводу неодноразово всі зверталися в департамент освіти. Він значно більший інших, б`є не тільки хлопців, а також і дівчат», – заявив чоловік під час судового засідання.

Також у в матеріалах справи зазначено, що порушник знаходиться на обліку як проблемна дитина через порушення поведінки, побиття однолітків, неодноразові заяви батьків однокласників та подання заяви в ювенальну превенцію.

Водночас матір обвинуваченого учня вважає, що син булінгу не вчиняв, а у провокаціях звинуватила його однокласників та адміністрацію школи, яка мала б контролювати такі ситуації. Крім цього, надала суду довідку, що її син є емоційно нестриманий.

Враховуючи докази, суддя Івано-Франківського суду Олеся Зеленко визнала жінку винною за ч.3 ст.173-4 КУпАП (булінг (цькування) учасника освітнього процесу), та оштрафувала її на 850 грн та зобов'язала сплатити 454 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляційна скарга.

Додамо, що у 2019 році поняття булінгу закріпили законодавчо в Кодексі про адміністративні правопорушення. А це означає, що у разі доведення факту булінгу в школі, винуватець може отримати покарання - штраф до 3400 грн або навіть громадські роботи.