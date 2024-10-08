Розповсюдження літератури, ввезеної з Росії та Білорусі, з червня 2023 року заборонено законом

Львівська міська рада перевірятиме вінтажний ринок на пл. Федоровича через продаж російської літератури. Діяльність ринку міська рада не регулює, тому в разі порушення звернеться в поліцію з проханням також перевірити стихійний ринок. Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомила пресслужба ЛМР.

Минулого тижня депутат Львівської обласної ради і член ініціативної групи з декомунізації Захар Миляник повідомив, що звернувся до Львівської міської ради з вимогою врегулювати роботу антикварного ринку на пл. Федоровича, де продають російські книги, вінілові платівки російських і радянських виконавців, різноманітні значки часів СРСР, наприклад, військові нагороди та іншу радянську військову атрибутику. У опублікованому листі-відповіді Галицької РА на звернення від 10 вересня вказано, що ринок на пл. Федоровича сформувався історично, а погоджень на його роботу міська рада не видавала.

У Галицькій райадміністрації також повідомили, що розпочали проводити систематичні рейди, аби запобігти продажу російської літератури на ринку. Також РА звернулася в поліцію з проханням перевірити діяльність ринку, адже розповсюдження літератури, ввезеної з Росії та Білорусі, з червня 2023 року заборонено відповідним законом.

Лист-відповідь Галицької РА

Один із рейдів провели у вівторок, 8 жовтня. Поки що місто на штрафуватиме й не каратиме тих, хто й досі продає російську й білоруську літературу, а проводить лише просвітницькі рейди.

«Сьогодні ми вдруге провели такий рейд. Це роз’яснювальні роботи щодо розповсюдження продукції, виданої на території Росії чи Білорусі. Ми не складаємо протоколів, не штрафуємо як місто, але проводимо просвітницькі бесіди з продавцями книг. Ми будемо перевіряти й надалі, завтра знову прийдемо сюди. Якщо будемо бачити систематичні порушення, то вже будемо залучати працівників правоохоронних органів», – повідомила голова Галицької районної адміністрації Галина Гладяк.

Фото Андрія Москаленка і ZAXID.NET

На продаж російської літератури в центрі міста відреагував і перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Є у Львові такий ринок біля пам’ятника Федоровичу Там завжди можна було придбати старі книжки. Так званий вінтаж Але що там досі робить ворожа атрибутика і література – питання відкрите. Сьогодні працівники Галицької адміністрації провели рейд. Завтра повторять. За умови виявлення – будуть вжиті всі законні заходи», – повідомив він.

Після публічного розголосу про продаж російської літератури в центрі Львова 8 жовтня ZAXID.NET також перевірив ринок на площі біля пам’ятника Івану Федоровичу й книг російською мовою не виявив, хоча кількісно книг на прилавках стало значно менше. Крім цього, після питань журналістів продавці почали складати товар у сумки. Натомість продавці платівок без застережень продавали вініли російською.

Додамо, що блошиний ринок на площі біля пам’ятника Івану Федоровичу почав працювати у 1990-х роках. Сьогодні це місце є популярним серед туристів, адже тут можна купити книги та вінілові платівки старого видання, а також різні антикварні речі.