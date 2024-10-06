Артефакти, які російські військові викрали в Україні, почали з’являтися на міжнародному чорному ринку. Про це 6 жовтня повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Росія не лише руйнує культурні пам’ятки України, а й викрадає артефакти. Їх виявляють на міжнародному чорному ринку. За словами Костіна, українські прокурори зібрали достатньо доказів щодо вчинення цих злочинів росіянами. Завдяки тісній співпраці з колегами з ФБР та Міністерства юстиції США, Офіс генпрокурора зміг зібрати всю необхідну інформацію й готовий до відкриття нових кримінальних проваджень.

На основі отриманої інформації в Офісі генпрокурора створили спеціальний підрозділ.

«Цей підрозділ займається не лише розслідуванням випадків руйнування культурної спадщини внаслідок обстрілів, але й випадками, коли нашу культурну спадщину намагаються незаконно продати за кордоном», – додав Костін.

Також росіяни систематично вивозять з України агропродукцію. З 2022 року Росія продала краденого з окупованих територій України зерна на майже один мільярд доларів.

У серпні так званому губернатору окупаційної адміністрації Херсонщини Володимиру Сальдо повідомили про підозру у викраденні майже трьох тисяч тонн українського зерна.