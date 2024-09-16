Продаж зерна допомагає Росії справлятися з економічним тиском санкцій

З 2022 року Росія продала краденого з окупованих територій України зерна на майже один мільярд доларів. Про це 16 вересня написав The Wall Street Journal.

Перші партії українського урожаю були відправлені Росією на зовнішній ринок влітку 2022 року, а згодом було налагоджено масове вивезення зерна. Ним, зокрема, росіяни розрахувалися з Іраном за постачання ракет.

Відомо, що в першій половині 2024 року росіяни відправили з Маріуполя 15 кораблів з 81 тис. тонн пшениці до Туреччини. Влада Туреччини заборонила судам проходити з окупованих українських терміналів і почала співпрацювати з Києвом для блокування незаконної торгівлі.

«Точну комерційну вартість викраденої агропродукції визначити складно. Але, за словами заступника міністра сільського господарства Маркіяна Дмитрасевича, з 2022 щонайменше 4 млн тонн зерна з окупованої частини України продали на міжнародних ринках, а сума цього становить близько 800 млн доларів», – йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що продаж зерна допомагає Росії справлятися з економічним тиском санкцій.

Викрадення українського зерна

Нагадаємо, наприкінці травня 2024 року пресслужба Офісу генерального прокурора повідомляла, що за час повномасштабної війни росіяни викрали з окупованих територій України понад 1 700 тонн української агропродукції.

У липні Служба безпеки затримала в акваторії порту Рені на Одещині іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав Росії вивозити українське зерно з тимчасово окупованого Криму.

У серпні так званому губернатору окупаційної адміністрації Херсонщини Володимиру Сальдо повідомили про підозру у викраденні майже трьох тисяч тонн українського зерна.