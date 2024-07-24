Місцеві компанії заробили мільйони на шахраюванні з документацією на зерно з України

Прокуратура у Ряшеві (Польща) розслідує справу, пов’язану із «зерновим скандалом», що призвів до протестів польських фермерів і блокування польсько-українського кордону. Вже висунули звинувачення у шахрайстві на великі суми сімнадцятьом особам, серед них – поляки, українці та естонець. Про це 24 липня повідомила польська газета Rzeczpospolita.

Як зазначає видання, кількість підозрюваних у багатоетапному розслідуванні зростає. Кримінальне провадження охоплює 75 компаній з усієї Польщі, які імпортували українське технічне зерно у 2022-2023 роках. Прокуратура не розголошує, хто є підозрюваними та які компанії вони представляють.

«Під слідством перебувають компанії, зареєстровані в Польщі. Серед них немає українських компаній. Підозрювані у розслідуванні – переважно громадяни Польщі, але є також громадяни України та громадянин Естонії», – розповіла речниця прокуратури Дорота Соколовська-Мах.

Як повідомляє Rzeczpospolita, скасування Євросоюзом у 2022 році, після початку війни, мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України призвело до неконтрольованого імпорту дешевого зерна та ріпаку до Польщі. Товар купували посередники прямо на кордоні і продавали в Польщі як польський.

«Українське технічне зерно імпортувалося у величезних кількостях, тому що воно не підлягало такому контролю, як харчові продукти чи корми, і обходило черги на кордонах. Проте в країні технічне зерно (яке використовується, зокрема, для виробництва біопалива) на папері змінювало свій статус. Серед постраждалих, які придбали таке зерно, були відомі виробники борошна», – пише Rzeczpospolita.

Масштаби такої практики ще уточнюють. «Надати точні дані щодо кількості та вартості сільгосппродукції, на яку поширюється це провадження, можна буде лише на завершальній стадії провадження. Наразі це питання аналізують органи, які проводять розслідування окремих епізодів, тобто митно-фіскальна служба та поліція», – пояснює речниця прокуратури Дорота Соколовська-Мах.

За інформацією польського Міністерства сільського господарства і розвитку села, у 2022 році з України імпортували майже 101 тис. тонн зернових, зазначених як технічного призначення. Його продовжували імпортували й у 2023 році, незважаючи на протести фермерів. Згідно із звітом Вищого органу державного аудиту (NIK) за листопад 2023 року, упродовж 16 місяців 541 компанія імпортувала загалом 4,3 мільйона тонн зернових та олійних рослин на суму 6,2 мільярда злотих.

«Цього року сільгоспвиробництво в Україні впало через війну, а в Польщі – через дуже високі ціни на добрива. Через зерновий скандал фермери втратили гроші, тому обмежили внесення добрив. Споживачі це обов’язково відчують», – зазначає Вєслав Гринь, фермер і лідер організації «Ошукане село». На його думку, не всі винні понесуть відповідальність за скандал. Попри обіцянки, уряд так і не оприлюднив список імпортерів, пояснюючи це юридичними перешкодами. «Мене це не дивує. Заробляли мільйони злотих на українському зерні справа наліво. Ми знаємо хто», – каже Гринь.

За зернові махінації кримінальна відповідальність передбачає покарання до десяти років. Підозрюваних також звинувачують у введенні митних органів в оману через використання недостовірної документації, зокрема податкових накладних на імпортовані товари. У розслідуванні по всій Польщі беруть участь кілька сотень співробітників Національної податкової адміністрації, вони аналізують документацію 222 компаній, їхню електронну пошту і фінансову документацію, а також документацію митних органів. Речниця прокуратури підсумовує, що розслідування на активній стадії і в міру збирання доказів не виключено завершення окремих етапів розслідування.