Росія постачає крадене українське збіжжя у Туреччину, Лівію та Ізраїль

За час повномасштабної війни росіяни викрали з окупованих територій України понад 1 700 тонн української агропродукції та продовжують знищувати сільськогосподарську інфраструктуру. Про це повідомив заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький на Українській зерновій конференції у четвер, 30 травня, передає пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зі слів Вербицького, за час повномасштабного вторгнення Росія вкрала і знищила українського зерна та іншої агропродукції на мільярди доларів.

«Щоб відстежити викраденуагропродукцію та притягнути причетних до кримінальної відповідальності, українські прокурори отримали накази на арешт понад 20 суден, направили запити на взаємну правову допомогу та скерували до суду 20 обвинувальних актів», – розповів Дмитро Вербицький.

У Офісі генпрокурора зазначили, що розслідування суттєво ускладнюється тим, що росіяни приховують українське походження агропродукції, а необхідні документи та свідки перебувають на окупованих територіях або у самій Росії.

До слова, у четвер, 30 травня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ЄС на міністерському рівні погодив підвищення тарифів на імпорт російського та білоруського зерна. За словами прем’єра, цей крок зупинить експорт зерна з ворожих держав в Європу та позбавить агресора прибутків.