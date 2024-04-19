Рятувальники працюють на місцях ворожих ударів по Одещині

Внаслідок російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі в Одесі у п’ятницю, 19 квітня, було знищено термінали з агропродукцією, яку мали експортувати до країн Азії та Африки. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як розповіли у відомстві, під удар потрапили одразу на два термінали порту «Південний», через які вивозять агропродукцію. Один з терміналів належить сінгапурській компанії «Дельта Вілмар», яка працює в Україні з 2004 року. Компанія також має кілька заводів із переробки агропродукції.

Загалом Росія вже разів 39 атакувала об‘єкти портової інфраструктури в Одеській області, у результаті пошкодженим і частково знищеними є 215 об’єктів, 153 транспортних засоби та 8 цивільних суден. Також від ударів по портах постраждало 26 цивільних.

«З часів як Росія вийшла із зернової угоди, вона систематично атакує порти з метою припинити експорт української агропродукції на світові ринки. Лише сильні системи ППО здатні зупинити агресора у своїх намірах знищити портову інфраструктуру та підірвати продовольчу безпеку світу», – повідомили у відомстві.

Зазначимо, що сьогодні, 19 квітня, близько 13:48 в Одесі місцеві мешканці почули кілька вибухів. Українські військові попереджали, що у регіоні працює протиповітряна оборона. Більш детальних подробиць вони не розкривали. Вибухи почули після того, як Повітряні сили попередили про загрозу запуску балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму. Згодом керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки припортова інфраструктура зазнала пошкоджень, а цивільний чоловік отримав осколкове поранення.