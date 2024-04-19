Наслідки ракетного удару росіян по Дніпру

У ніч на 19 квітня росіяни завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань, РФ);

14 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область, РФ);

12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська область та з акваторії Азовського моря);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

Також уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими росіяни б’ють по мирних українських містах.

Наразі відомо, що у результаті російського удару по місту Дніпро загинули 2 людей та 15 дістали поранення, ще 6 людей загинули у Синельниковому, серед них двоє дітей. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

Президент Володимир Зеленський після чергового кривавого удару окупантів закликав світ завдати поразки російському терору.

«Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору», − заявив президент. Він наголосив, що це потреба не лише України і українців, а це глобальна потреба.