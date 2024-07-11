Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки

Служба безпеки затримала в акваторії порту Рені на Одещині іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав Росії вивозити українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомила пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора у четвер, 11 липня.

Правоохоронці розповіли, що судно«USKO MFU» ходило під прапором Камеруну. За даними слідства, упродовж 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію, яку потім транспортувало до країн Близького Сходу.



«Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. У такий спосіб він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України», – ідеться у повідомленні.

Упродовж 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя. Фото СБУ

Як встановило розслідування, керував судном громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Окрім нього, до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.

Служба безпеки повідомила капітану корабля про підозру за ч. 2 ст. 332-1 ККУ (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших причетних осіб.

Зазначимо, увечері 10 липня речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію ЗМІ про затримання вантажного судна. За його словами, співробітники однієї зі структур Військово-морських сил затримали судно, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях.