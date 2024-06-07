Розкрадання українського зерна контролює Володимир Сальдо

Колишній український політик і ексмер Херсона, якого Владімір Путін призначив «губернатором» окупаційної адміністрації Херсонщини, Володимир Сальдо разом зі спеціально створеною локальною комісією погодили вивезення щонайменше 34 тис. тонн українського збіжжя. Згідно з підрахунками, вартість експортованої за такою схемою сільськогосподарської продукції з окупованої Херсонщини у 2023 році склала 6,2 млн євро, ідеться у спільному розслідуванні проєкту «Схем», Білоруського розслідувальницького центру та видання Verstka.

Масив даних журналістам надало обʼєднання українських хакерів KibOrg. Розслідувачі змогли додатково підтвердити експорт агропродукції, використовуючи дані з бази світового імпорту/експорту Import Genius та інформацію, отриману з витоку російської митниці.

«З окупованої Херсонщини сільськогосподарську продукцію російські компанії вивозили, сплачуючи низьке мито, або взагалі не роблячи митних платежів – це стало можливо в межах спеціальних квот, запроваджених російською владою. На відповідних дозволах стоять підписи так званого губернатора окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо, а одна з компаній-експортерів виявилася пов'язаною із будівництвом палацу Володимира Путіна у Геленджику», – розповіли розслідувачі «Схем».

Журналісти повідомляють, що близько десятка російських компаній зверталися до комісії та Сальдо з проханням вивезти агропродукцію з українських територій зі знижкою. Відповідна схема з отримання дозволу на вивезення сільгосппродукції з Херсонської області за квотами з’явилася через три місяці після оголошення анексії чотирьох областей України.

«30 грудня 2022 року вийшла постанова уряду Російської Федерації №2535, яка, з одного боку, встановлює квоти (ліміти) на вивезення сільськогосподарської продукції з окупованих територій з митною “знижкою”, а з іншого – передбачає механізм для експорту цієї продукції», – зазначають розслідувачі.

У випадку з окупованою Херсонською областю, для розподілу квот створили спеціальну комісію. Комісія розглядала звернення, а глава окупаційної адміністрації Володимир Сальдо підписував рішення.

Журналісти зʼясували, що до цієї комісії увійшли колишні українські політики, які вирішили співпрацювати з окупаційною владою, а саме:

ексдепутат Херсонської облради від забороненої партії «ОПЗЖ» Едуард Репілевський (отримав підозру у колабораційній діяльності);

колишній голова Новотроїцької селищної ради Петро Збаровський (заочно засудили до 10 років позбавлення волі);

колишній депутат Каховської районної ради від «ОПЗЖ» Олексій Скопіч (отримав підозру у колабораційній діяльності);

призначений окупантами «заступник міністра сільського господарства» Сергій Усенко (отримав підозру у колабораційній діяльності).

Хто і куди продавав агропродукцію з окупованої Херсонщини та Криму

Як з’ясували журналісти, херсонське зерно експортували до Азербайджану, Сирії, Туреччини та Ірану, а горох з окупованого Криму — до Іспанії.

Згідно з матеріалами розслідування, російська компанія «Сим-Транс Групп» отримала дозвіл на експорт 2200 тонн пшениці та меслину з області за квотами. Купила пшеницю азербайджанська компанія «Диба».

Інша російська компанія «ТД Фрегат» отримала квоту на експорт 3000 тонн кукурудзи, яка була відправлена до Сирії. «ООО Паллада» отримало погодження на вивезення 11000 тонн ячменю, який доставило до іранського порту Bandar Imam Khomeini судно Mikhail Nenashev. Це судно вже згадувалось у попередніх розслідуваннях Схем про незаконне вивезення зерна.

Фірма «Агро-Фрегат», яку неодноразово згадували розслідувачі як учасницю незаконного вивезення зерна з окупованих територій, експортувала до Туреччини пшеницю та меслин. Торік у вересні та сама фірма відправила до Іспанії 4500 тонн гороху, 2600 тонн з яких були завантажені в окупованому росіянами Севастополі.

Журналісти уточнили, що жодна зі згаданих компаній не відповіла на їхні запити.

Нагадаємо, наприкінці травня Офіс генерального прокурора повідомив, що від початку повномасштабної війни росіяни викрали з окупованих територій України понад 1700 тонн української агропродукції. Втрати від вкраденого чи знищеного українського збіжжя оцінюють у мільярди доларів.