Внаслідок російського обстрілу постраждало вантажне судно

Росія здійснила ракетну атаку на вантажне судно в Чорному морі, яке перевозило пшеницю для Єгипту. Обстріл відбувся одразу після виходу з територіальних вод України, повідомив у четвер, 12 вересня, президент Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Втім, він оприлюднив світлини пошкодженого ракетою судна – на фото видно ушкодження корпусу корабля, а також зерно, яке розсипалося внаслідок ворожого удару.

У пресслужбі ВМС України повідомили, що росіяни уразили цивільне судно AYA під прапором Сент-Кітс і Невіс. Імовірно, для атаки застосували ракету Х-22 з літаків Ту-22. Балкер здійснював перевезення зерна з порту Чорноморська на Одещині до Єгипту.

«Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет», – повідомив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна є однією з ключових країн-донорів глобальної продовольчої безпеки. Від постачання збіжжя та нормальної роботи експортного коридору через Чорне море, за його словами, залежить стабільність десятків країн.

Зокрема, Україна критично важлива для постачання пшениці до країн Африки та Близького Сходу, зауважив Зеленський. Президент пообіцяв, що Україна продовжує робити все для захисту портів та ланцюга постачання українського збіжжя за кордон.

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга також прокоментував атаку на судно та повідомив, що Росія порушила порушує резолюцію Генасамблеї ООН A.1183 «Про вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство». Посадовець додав, що Україна повідомить ООН та Міжнародну морську організацію про російський злочин.