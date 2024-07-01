Країни здійснюватимуть нагляд та куруватимуть роботи з пошуку мін в акваторії Чорного моря

Три чорноморські країни – Туреччина, Болгарія та Румунія, – розпочали розмінування вод Чорного моря для підвищення безпеки судноплавства. Роботи з розмінування розпочалися у понеділок, 1 липня, повідомило агентство Bloomberg.

Розмінування у Чорному морі ініціювала Туреччина. Це – перші роботи з розмінування українських вод, зазначає агентство. Ініціатива покликана знешкодити російські міни, які дрейфують в акваторії Чорного моря та піддають ризику рух цивільних суден з українськими продуктами.

«Київ запустив власний Чорноморський експортний маршрут минулого року після зриву угоди про безпечний коридор, підтриманої Росією, Туреччиною та ООН. Це успішно збільшило експорт і допомогло економіці розвиватися швидше, ніж прогнозувалося, але цей шлях залишається ризикованим», – повідомило агентство.

Нагадаємо, меморандум про розмінування Чорного моря Туреччина, Румунія та Болгарія підписали у січні 2024 року. Ініціатива спрямована на нагляд за операціями зі знешкодження мін у Чорному морі, які з’явилися там із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зауважимо, що в січні Туреччина відмовилася пропускати до Чорного моря два мінні тральщики, подаровані Україні Великою Британією. Країна апелює до Конвенції Монтре, згідно з якою вона, як гарант чорноморських проток Босфор і Дарданелли, закрила їх «для військових кораблів сторін, що воюють (Росії та України)».

Експорт зерна у Чорному морі – яка ситуація

Після припинення дії так званої «зернової угоди» у липні 2023 року Туреччина висловлювала сподівання, що її вдасться відновити. Попри це, відновити «зернову угоду» не вдалося, а вже в жовтні 2023 року Україна успішно випробувала латвійський зерновий коридор, який дозволяє транспортувати українське зерно до портів країн Балтії за допомогою залізниці.

Крім того, у лютому 2024 року Bloomberg із посиланням на коментар міністра інфраструктури України Олександра Кубракова заявило про те, що Україна планує відкрити додатковий річковий маршрут через Дунай. Додатковий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

У грудні 2023 року у Чорному морі на російській міні підірвалося іноземне судно, яке рухалося до одного з дунайських портів під прапором Панами. Внаслідок підриву на міні корабель втратив хід та керування, двоє матросів постраждали.

Раніше, у березні 2023 року на Одещині шторм виніс до берега російську міну, яка здетонувала, пошкодивши будинки на узбережжі. Ще одну міну, яку виявили під час шторму, знищили сапери.