Через шторм підвищився ризик детонації мін

У селі Сичавка, що на Одещині, через шторм підірвалась російська морська міна. Боєприпас, який прибило до берега хвилями, пошкодив кілька будівель на берегу.

Про інцидент повідомив у неділю, 26 березня, речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він закликав мешканців прибережних пунктів бути обережними, оскільки штормова погода підвищує ризик вибухів від мін.

«Одеський район, Южненська територіальна громада, село Сичавка. Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає. Вкотре нагадую про дотримання правил мінно-вибухової безпеки», – розповів Сергій Братчук.

В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що ще одну міну знищили сапери. Оперативники попередили, що мінна обстановка на суходолі та на узбережжях Чорного моря дуже загрозлива.

Нагадаємо, 13 березня у Херсонській області на міні підірвалися сапери, які знешкоджували деокуповані території та цивільний мешканець. Боєприпас вибухнув під час розмінування, внаслідок чого рятувальники отримали поранення, а місцевий мешканець загинув.