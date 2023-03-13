Решта постраждалих перебувають у стані середньої важкості

Четверо піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій та цивільний громадянин підірвалися на російській вибухівці у селі Посад-Покровське, що у Херсонській області. Про це ввечері у понеділок, 13 березня, повідомили у Херсонській ОВА.

Як розповіли у відомстві, спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас.

«Цього ж дня на протитанковій міні підірвався у полі місцевий мешканець – він знаходився в автомобілі. Чоловік загинув на місці, – йдеться у повідомленні.

Травмованих рятувальників госпіталізували. Медики повідомляють, що всі постраждалі перебувають у стані середньої важкості.

Рятувальники нагадали, що сапери щодня ризикують життям, щоб очистити нашу землю від російських боєприпасів.

«Цінуйте працю наших Героїв без зброї! Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголосили в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, у лютому на Херсонщині автомобіль з цивільними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами, внаслідок чого загинули двоє людей.