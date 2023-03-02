Навколо деокупованих населених пунктів залишається багато вибухонебезпечних предметів, які залишили росіяни

Внаслідок вибуху міни неподалік Ізюма загинули четверо людей. Інцидент стався у середу, 1 березня, коли автомобіль із чотирма чоловіками проїжджав лісовою дорогою біля села Співаківка. Поліція ще встановлює усі деталі цього випадку, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов звернувся до мешканців області не відвідувати ліси до повного розмінування території.

Про нещасний випадок розповіли у поліції Харківської області. «Встановлено, що неподалік від села Співаківка автомобіль «ВАЗ 2121» під керуванням 39-річного мешканця міста Ізюм рухався лісною дорогою та наїхав на невідомий вибуховий пристрій. В автівці перебували ще 3 пасажири: 43, 54 та 31 років. Від отриманих травм всі чоловіки загинули», – повідомили у прес-службі харківської поліції.

На підрив міни відреагував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, який закликав місцевих мешканців не ходити до лісу, поки не приберуть міни. «Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих та вкотре наголошую – ліси та лісосмуги на деокупованих територіях є дуже небезпечними через міни, залишені російськими окупантами. Відвідування лісів до їх повного розмінування може коштувати життя», – написав Олег Синєгубов.

Правоохоронці закликали громадян бути максимально обережними, ходити виключно асфальтованими доріжками та не наближатися до невідомих предметів.