Чоловіки їхали польовою дорогою, коли їхній автомобіль наїхав на міну

На Херсонщині автомобіль з цивільними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами, внаслідок чого загинули двоє людей, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Інцидент стався зранку в неділю, 12 лютого, поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.

«Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, у Херсонській ОВА наголосили, що на звільнених територіях можна пересуватися лише тими маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки. Натомість лісосмуги, посадки та поля зараз краще не відвідувати, адже там залишається багато російських мін.