Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці

В Україні з'явилася інтерактивна мапа замінованих територій. Проект мапи запустили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На інтерактивній мапі позначені всі місця в Україні, де вже виявлені або імовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети. Для кожного такого місця вказано характер небезпеки.

Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці. У ДСНС закликають українців користуватися цією мапою при плануванні свого маршруту пересування територіями, де йшли бої. Мапа доступна як на сайті відомства, так і для завантаження застосунком на смартфон.

За словами президента Володимира Зеленського, сьогодні в Україні так зване «мінне забруднення» охоплює близько 170 тис. км². Тобто більше чверті території країни.

У районах, які звільнені в ході контрнаступальних дій українських сил, роботи з розмінування стають однією з першочергових завдань місцевої військової адміністрації. Особливу небезпеку становлять міни-пастки, які росіяни залишають в будівлях. Іноді мінування настільки щільне, що будівлі доводиться підривати замість розмінування.