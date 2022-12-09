Росіяни в Україні використовують таку ж тактику, як терористи «Ісламської держави» в Сирії та Іраку. Про це заявив представник Державного департаменту США Майкл Тірре під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США.

За його словами, на наявність мін потрібно перевірити понад 160 тис. км² території України.

«Від українських посадовців, які працюють на місці, ми знаємо, що російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки, і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити стільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок», – заявив Тіріон.

За його словами, розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів з часів Другої світової війни.

Наразі команд для розмінування в Україні недостатньо, тож США планують посилити допомогу із підготовкою саперів та надати додаткове обладнання.

Державний департамент США виділив 91,5 млн доларів на допомогу Україні з розмінуванням.

Кошти спрямовують на навчання, надання обладнання з метою проведення операцій розмінування а також забезпечення роботи команд з розмінування, йдеться в повідомленні Гельсінської комісії.