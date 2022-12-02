Перед голосуванням правляча партія внесла поправку, що покладає відповідальність за Смоленську трагедію на Росію

Польський Сейм не зміг ухвалити резолюцію, яка визнає Росію державною, що підтримує тероризм. Ухвалення цього рішення заблокувала опозиція, яка не проголосувала за внесену правлячою партією поправку. Про це у п’ятницю, 2 грудня, повідомила PAP.

Відповідні проекти постанов про визнання Росії державою-спонсором тероризму винесли на розгляд сейму фракції «Ліві» та «Право і справедливість». У четвер Сейм Польщі мав проголосувати за відповідну резолюцію й під час вечірнього обговорення всі фракції та групи одноголосно її підтримали. Однак правляча партія «Право і справедливість» під час дебатів внесла до резолюції поправку, що викликало спротив у опозиції.

«Російська Федерація несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську (Росія) у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, в тому числі президент Польщі Лех Качинський, польські урядовці, високопоставлені польські військові та військові командири країн-членів НАТО, а також члени польського парламенту», – йдеться у поправці.

Доповідач комітету в закордонних справах Павел Коваль з опозиційної «Громадянської коаліції» заявив, що поправка руйнує досягнутий у комітеті компроміс. Під час голосування 225 членів Сейму проголосували за, ніхто не голосував проти, один утримався. Опозиція участі в голосуванні не брала, тому кворуму не було.

Після голосування Павел Коваль та голова фракції «Громадянської коаліції» Борис Будка у розмові з журналістами зазначили, що поправка, в якій ідеться, що Росія несе відповідальність за вбивство президента Качинського, «втягує Польщу у війну з Росією».

«Мене тим більше дивує таке ставлення, оскільки міжнародні інституції, в тому числі Європарламент у 2015 році, потім Парламентська асамблея Ради Європи у жовтні 2018 року, потім Європарламент в іншій резолюції, прийнятій кілька днів тому, засудили Росію за її дії - звичайно, у 2015 році це був більш м'який зміст, - але вже тоді у змісті резолюції була згадка про Смоленську катастрофу», – сказав журналістам міністр європейських справ Польщі Шимон Шиньковський.

Наразі не відомо, коли Сейм знову повернеться до розгляду цієї резолюції.

Нагадаємо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом, а 23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.