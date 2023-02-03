В деокупованому Ізюмі семеро підлітків підірвалися на фрагменті протипіхотної міни «пелюстки». Всі діти отримали осколкові поранення. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

3 лютого близько 20:00 в Ізюмі семеро підлітків 14-17 років [троє хлопців та четверо дівчат] знайшли фрагмент протипіхотної міни «пелюстка». Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими, міна здетонувала.

Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте п'ятьох з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає.

Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини. Він закликав, у разі виявлення підозрілих предметів, не брати до рук. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію.

ПФМ-1 «Лєпєсток» – протипіхотна міна натискної дії радянського виробництва. Є майже точною копією американської міни BLU-43/B «Dragontooth». Прийнята на озброєння Радянської армії та залишається на озброєнні ЗС РФ. Заборонена Оттавською конвенцією.

Міна може встановлюватися у ґрунт тільки засобами дистанційного мінування. Ураження людини при вибуху міни завдається за рахунок руйнування нижньої частини ноги. Вибух, як правило, стається в момент наступання ногою на датчик цілі.