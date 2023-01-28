Після курсів школярі отримали комплекти розпізнавальних карток із зображенням видів вибухових пристроїв

Військовослужбовці ЗСУ організували школярам допризовного віку з Донецької області базові курси з мінної безпеки.

Як повідомили організатори курсів, через війну на деокупованих територіях та в зоні ведення активних бойових дій є небезпека натрапити на ворожу міну.

«Шкода, якої можуть завдати ці предмети, може бути непоправною та навіть смертельною», – повідомляють у ЗСУ.

Військовослужбовці провели для школярів декілька занять, під час яких учням розповіли, які вибухонебезпечні пристрої, міни та боєприпаси використовують російські загарбники. Після курсів школярі отримали комплекти розпізнавальних карток із зображенням видів вибухових пристроїв.

У майбутньому ЗСУ планують проводити такі навчання регулярно, аби не допустити втрати серед цивільного населення.