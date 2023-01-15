У Херсонській області в полі на міні підірвались двоє чоловіків. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Поблизу Великої Олександрівки на міні, залишеній російськими окупантами, підірвалися люди», – йдеться у дописі.

Зазначається, що два чоловіки, 53 та 35 років, перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну. Через отримані поранення обидва загинули на місці події.

Нагадаємо, в Україні з'явилася інтерактивна мапа замінованих територій. Проект мапи запустили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. На інтерактивній мапі позначені всі місця в Україні, де вже виявлені або імовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети. Для кожного такого місця вказано характер небезпеки.

Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці. У ДСНС закликають українців користуватися цією мапою при плануванні свого маршруту пересування територіями, де йшли бої. Мапа доступна як на сайті відомства, так і для завантаження застосунком на смартфон.