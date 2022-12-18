У Харківській області двоє цивільних загинули унаслідок вибуху російської міни. Вони пішли у поле за худобою й зникли, після чого поліція знайшла їх мертвими.

Як повідомили у прокуратурі, у селі Довгеньке Ізюмського району двоє місцевих мешканців пішли у поле за худобою, яка загубилась, і не повернулись додому Родичі шукали їх самотужки, але не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців.

18 грудня чоловіків знайшли мертвими, вони підірвались на міні, залишеній окупантами.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 чт. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ.

Зазначимо, що після відступу за Харківщини росіяни масово мінували територію області.