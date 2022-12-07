Під час розмінування деокупованої Херсонщини загинули голова Головного управління поліції в Черкаській області та троє працівників поліції. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, 7 грудня біля Херсона на ворожих мінах підірвалися четверо поліцейських – голова поліції Черкащини Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського районного управління поліції Вадим Перижок.

«Михаїл Куратченко в Херсонській області особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий і сміливий поліцейський, який завжди слідував присязі. Ігор Мельник, Сергій Ненада і Вадим Перижок – віддані поліцейські, вірні своїм сім'ям, службі та Україні», – повідомив Ігор Клименко.

Ще четверо правоохоронців з пораненнями госпіталізовані в лікарню.

Нагадаємо, що після відступу росіян 11 листопада українські спецпідрозділи увійшли до Херсона. Наразі сили оборони розміновують територію області.