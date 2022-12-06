Катівню облаштували в приміщенні суду однієї з громад неподалік Херсона

У деокупованій Херсонській області правоохоронці виявили ще одну катівню, яку росіяни облаштували в адмінбудівлі суду в містечку неподалік Херсона.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, правоохоронці продовжують збирати докази воєнних злочинів росіян. Зокрема у одному з містечок біля Херсона будівлю суду російські військові використовували як штаб, а у камерах для підсудних окупанти незаконно утримували цивільних з проукраїнською позицією.

«Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів. Серед них списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі і застосовувати до них фізичний та психологічний тиск», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За цим фактом Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Правоохоронці встановлюють потерпілих, які могли перебувати у цій катівні.

Зазначимо, що українські правоохоронці регулярно повідомляють про виявлення в деокупованих населених пунктах місць, де російські військові незаконно утримували та катували місцевих жителів під час окупації. Раніше одну з катівень окупантів виявили в офісному центрі Херсона.