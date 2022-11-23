Під час огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур

У деокупованому Херсоні правоохоронці виявили ще одну катівню, яку росіяни облаштували в офісному центрі. Відео катівні 22 листопада опублікував проект «Український свідок», що займається збором доказів воєнних злочинів росіян.

За словами речниці СБУ у Херсонській області Вікторії Шакули, при огляді катівні виявили предмети тортур. У одному з приміщень залишився стілець і палиці. На стіні висить одна секція батареї центрального опалення, до якої полонених приковували наручниками.

«Окупанти утримували у катівні херсонців, які мали стійку проукраїнську позицію. Херсонців, які чинили опір окупаційній владі. При огляді катівні були виявлені предмети, які є доказами тортур над місцевими мешканцями», – розповіла Вікторія Шакула.

На стінах камер видряпані слова молитви, а також рисочки, якими утримувані херсонці позначали кількість днів, проведених у катівні.

У катівні утримували мешканців Херсона, які мали проукраїнську позицію. В одному з підвалів окупанти утримували підлітків, які зірвали російський триколор. У деяких приміщеннях взагалі не було світла, а в деяких його навпаки – ніколи не вимикали, аби позбавити ув’язнених сну.

Як розповіли журналістам місцеві мешканці, заховати сліди тортур окупанти намагалися, влаштувавши пожежу. Однак повністю спалити будівлю не вдалось.

Зазначимо, що українські правоохоронці регулярно повідомляють про виявлення в деокупованих населених пунктах місць, де російські військові незаконно утримували та катували місцевих жителів під час окупації.