На херсонському сміттєзвалищі знайшли російські прапори та елементи військової форми окупантів

Окупаційні російські війська, ймовірно, спалювали тіла своїх загиблих на сміттєзвалищі в Херсоні, пише в понеділок, 21 листопада, британське видання The Guardian з посиланням на місцевих жителів. Журналісти видання відвідали місто через п’ять днів після його звільнення від російських загарбників.

Місцеві херсонці стверджують, що неодноразово бачили, як вантажні автомобілі висипали на звалищі чорні мішки, які після цього закидували сміттям або спалювали. У повітрі при цьому відчувався запах паленого м'яса.

«Що б вони там не робили, але запах був такий неприємний, як [тухле] м’ясо», – розповів херсонець, який працює водієм сміттєвоза.

Це відбувалося на найвіддаленішій стороні звалища, куди зараз нікого не пускають – бояться мін і нерозірваних снарядів. Перед в'їздом на звалище було встановлено блокпост, на територію місцевих жителів не підпускали.

Мешканці будинку, звідки видно сміттєзвалище, розповіли журналістам, що під час спалювання підіймалась велика хмара диму, а від його запаху нудило.

«Пахло спаленим волоссям і, знаєте, як у стоматолога – коли свердлять зуб перед тим, як поставити пломбу. І дим був такий густий, що сусідньої будівлі не було видно», – розповіла одна з мешканок цього будинку.

Співрозмовники видання переконані, що таким чином росіяни позбувались трупів власних солдатів.

«Щоразу, коли наша армія там обстрілювала росіян, вони вивозили рештки на полігон і спалювали їх», – зауважила одна з місцевих мешканок.

Незалежним чином підтвердити слова херсонців не вдалося, а представники української влади відмовилися коментувати ці заяви. Один з херсонських чиновників сказав, що місця поховання ворога його не цікавлять. Водночас журналісти знайшли на звалищі російську форму та шоломи.

Українська армія увійшла в Херсон 11 листопада. Росіяни, відступаючи з правобережної частини області, підірвали мости і знищили критичну й енергетичну інфраструктуру регіону.