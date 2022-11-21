Окупанти атакують цивільну інфраструктуру міста

В понеділок, 21 листопада, російська армія знову обстріляла цивільну інфраструктуру Херсону внаслідок чого поранення отримали декілька людей. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається», – написав він у Facebook.

Водночас «Громадське» з посиланням на місцеву поліцію повідомляє, що крім поранених, є й жертви серед мирних мешканців.

Соболевський зазначав, що на правобережній частині області все ще залишається ризик для життя людей, оскільки ворог не припиняє обстрілів. Мешканцям радять евакуюватися до безпечніших регіонів.

Нагадаємо, Україна розпочала добровільну евакуацію мешканців деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей. Держава візьме на себе всі витрати, пов’язані з евакуацією.

Водночас окупаційні війська з лівобережжя продовжують здійснювати обстріли українського міста. Зокрема, учора росіяни обстріляли гуманітарну точку в Херсонській області. Поранення отримали пʼятеро людей, які стояли в черзі по хліб. За інформацією Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку окупанти продовжують позиційну оборону, удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення своїх передових підрозділів.

Для уточнення позицій українських військ та коригування вогню артилерії росіяни проводять повітряну розвідку безпілотниками.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.