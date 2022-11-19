Держава забезпечить переселенців житлом у західних областях України

Україна розпочала добровільну евакуацію мешканців деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей. Держава візьме на себе всі витрати, пов’язані з евакуацією.

Як повідомила у суботу, 19 листопада, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, мешканці південних областей, які самі не можуть себе забезпечити, вже зголосилися виїхати з деокупованих територій.

«Йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в безпечніші регіони, а держава забезпечить їх перевезення, проживання, медичне забезпечення тощо», – пояснила Ірина Верещук.

Вона додала, що мешканцям Херсонської та Миколаївської областей пропонують виїхати виїхати через Миколаїв чи Кривий Ріг у західні області. На це держава виділила кошти.

Своєю чергою, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що в деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватися. У Миколаєві створили транзитний пункт, де люди можуть перебувати впродовж тижня до виїзду. Звідти їх, за бажанням, відправляють у різні регіони України, де їм вже підготовили місця для проживання.

Зазначимо, що раніше в уряді повідомляли, що евакуація з південних областей необхідна, оскільки в деяких звільнених населених пунктах через пошкоджену інфраструктуру пережити зиму буде важко.