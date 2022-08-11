Обов’язкова евакуація з Донеччини триває від початку серпня

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прогнозує поширення вимоги щодо евакуації з Донеччини на інші регіони України. Про це вона сказала на брифінгу в четвер, 11 серпня.

«Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з початком осінньо-зимового опалювального періоду точно [ситуація] погіршиться, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене», – сказала Верещук, яку процитувала «Українська правда».

За її словами, цілями ворожих атак можуть бути об'єкти теплоенергетики. Зокрема, частина міст і селищ у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитись без опалення та електроенергії.

Нагадаємо, наприкінці липня уряд запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Про те, з якими труднощами може зіткнутися Україна в найближчому опалювальному сезоні, читайте у нашій статті.