Уряд України проведе обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Про це повідомила віце-прем'єрка, міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини. За її словами, Кабмін ухвалив рішення про створення штабу 29 липня. За словами віцепрем'єрки, до уряду звернувся керівник ОВА Донеччини Павло Кириленко, щоб такий штаб був створений на державному рівні.

Верещук наголосила, що якщо хтось відмовиться від евакуації – змушений буде підписати бланк відмови, що вона розуміє усі наслідки та несе відповідальність за своє життя.

«У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, вони відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що б допомогло узимку обігріти людей. Одним словом, тепла на Донеччині у зимовий період не буде. 33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації, як обов’язкова», – заявила Ірина Верещук.

За її словами, у Донецькій області наразі перебуває ще 52 тис. дітей, яких потрібно евакуювати, щоб не наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, без світла і без можливості обігріти.