Кабінет міністрів України створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації населення з Донецької області, повідомило у п’ятницю, 29 липня, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Штаб з евакуації жителів Донеччини очолила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Як наголошується в повідомленні, Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли: при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто. Тому виходом з цієї ситуації є евакуація, додали у відомстві.

«Щоб вона пройшла злагоджено та безпечно, необхідна координація дій влади, військових, волонтерів. Треба вивезти людей з небезпечного місця, знайти їм прихисток, надати допомогу, розселити. Все це – робота штабу», – йдеться в повідомленні.

До складу штабу увійшли представники міністерств, силових відомств та обласних військових адміністрацій.

Напередодні Ірина Верещук закликала жителів Донеччини готуватись до евакуації.

Евакуацію жителів організовують через те, що росіяни постійно обстрілюють область і прагнуть захопити нові міста. Як наслідок – бої в регіоні посилюються.