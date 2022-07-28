Росіяни обстрілюють Донеччину щоденно

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Донецької області готуватися до евакуації. За її словами, в регіоні вже створено евакуаційний штаб для перевезення людей до безпечніших областей.

«На Донеччині тривають бої. Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період. Тому людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних», – пояснила вона й додала, що регіону загрожує ізоляція і розруха.

За її словами, влада вже створила евакуаційний штаб, а області в центрі та на заході країни готуються приймати людей.

Раніше керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці. Водночас бої в регіоні посилюються.

Мер Слов’янська Донецької області Вадим Лях також попередив про те, що опалювального сезону в місті не буде. Він також закликав місцевих жителів евакуюватися, оскільки росіяни спробують захопити місто.