Росіяни регулярно обстрілюють Слов’янськ, у місті вже немає газу і води

У Слов'янську Донецької області на теперішній час вже немає води і газу, а електрика подається з перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій. У зв’язку з цим, голова міської військової адміністрації Вадим Лях спрогнозував, що за таких умов розпочати опалювальний сезон із настанням холодів не вдасться.

«Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак [з водою] замерзне. Цистерна, яку ми підженемо та залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру – це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Тут потрібно серйозно замислитись, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде», – сказав Лях в інтерв’ю «Новинам Донбасу».

Голова військової адміністрації зазначив, що, незважаючи на близькість до лінії фронту, у місті продовжує працювати лікарня.

«Так, складно надавати медичну допомогу – лікарі роз’їхалися. Проте допомагають добровольці з Києва. Хірургічні операції першої необхідності та допомога пораненим надається», – розповів Лях.

Водночас він наголосив, що мешканцям Слов’янська потрібно евакуюватися, бо спроба захопити місто з боку російських військ буде.

«Спроба атаки, масованого наступу все одно буде. Провісником цього будуть великі обстріли. Відповідно, більша кількість жертв у цей період», – сказав голова військової адміністрації.

За словами Ляха, у Слов’янську все ще залишається близько 22 тис. людей, з яких близько 3-4 тис. – діти.

«Евакуація йде, але стимулом для збільшення кількості охочих виїхати є розриви снарядів, а не якісь доводи», – наголосив він.