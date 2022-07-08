Росіяни, ймовірно, створюють умови для наступу і на Слов'янськ, і на Краматорськ. Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).

На думку аналітиків, пересування російських військ свідчить про те, що вони можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ.

Зазначається, що російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська і продовжили наступальні дії на захід від Лисичанська.

Російські війська продовжували наступ на південь і на схід від Бахмута, і провели безуспішну атаку на північ від Харкова.

Також повідомляється, що в російських регіонах продовжують створювати власні тимчасові добровільні загони, щоб компенсувати втрат особового складу на війні в Україні.