Окупанти не встигнуть до зими відновити газ і опалення, а ще на вересень планують мобілізацію маріупольців

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко закликав людей, які ще залишилися в окупованому і зруйнованому місті, негайно покинути його і виїхати до безпечних регіонів, тим більше, що наразі окупанти відкрили коридор для евакуації до Запоріжжя.

«Другий тиждень окупанти відкрили канал евакуації в Запоріжжя. Так, вони прикривають власні військові маневри – ви самі бачите колони техніки, що рухається через місто. Але поки є шлях – користуйтесь. Другої нагоди може не бути», – попередив Андрющенко.

За його словами, місто потрібно покинути з таких причин:

відновлення інфраструктури Маріуполя до зими неможливе, і якщо з водою й електропостачанням ситуацію ще можна де-не-де стабілізувати, то відновити газ і опалення не вдасться;

медична система в місті не працює через відсутність медиків і брак обладнання, яке Росія не зможе надати, бо через санкції має проблеми з його виробництвом;

у місті немає безпеки, а окупаційна поліція працює у зв’язці з криміналітетом, до того ж, поліцейським потрібно додатково доплачувати за пошук вкраденого майна;

контрнаступ ЗСУ: у разі його початку можуть постраждати мирні жителі;

плани окупаційної влади у вересні почати примусову мобілізацію.

«На осінь окупаційна влада планує розпочати офіційну мобілізацію в Маріуполі. Всіх без винятку. І це не українська мобілізація, де потрібен досвід та військова спеціальність. Тут потрібне гарматне м’ясо. Тому біжить поки є час», – закликав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала жителів окупованих територій півдня України терміново евакуюватися через планований контрнаступ ЗСУ, який супроводжуватиметься великими боями.